На Сумщине появилась "локальная Чернобаевка": ВСУ уничтожили технику оккупантов на одном месте несколько раз подряд. Фото

Анна Паскевич
Общество
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На Сумщине появилась 'локальная Чернобаевка': ВСУ уничтожили технику оккупантов на одном месте несколько раз подряд. Фото
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Военные 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", которые держат оборону в районе Тростянца на Сумщине, сообщили о новой локальной "Чернобаевке". Оккупанты продолжают подвозить туда свою технику, несмотря на то, что защитники Украины регулярно ее разбивают.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й бригады на официальной странице в Facebook. Украинские защитники также показали серию фото разбитой вражеской техники (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).

"На фото – разбитый "НЛАВом" российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника: здесь уже почили пару российских БМП, танки, автомобильная техника", – сообщили военные.

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Они добавили, что неудачи почему-то не останавливают российских оккупантов: "Они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают".

На Сумщине появилась своя "Чернобаевка"
Разбитая техника оккупантов
ВСУ разбивают вражескую технику
Разбитые танки противника
Уничтоженный танк РФ
Разбитая техника оккупантов РФ
Военные показали фото разбитой вражеской техники

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ в десятый раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке на Херсонщине. Учредитель организации Statewatch Александр Леменов объяснил упорство врага в данной локации: по его словам, у россиян просто не выбора.

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