На Сумщине появилась 'локальная Чернобаевка': ВСУ уничтожили технику оккупантов на одном месте несколько раз подряд. Фото

Военные 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", которые держат оборону в районе Тростянца на Сумщине, сообщили о новой локальной "Чернобаевке". Оккупанты продолжают подвозить туда свою технику, несмотря на то, что защитники Украины регулярно ее разбивают.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й бригады на официальной странице в Facebook. Украинские защитники также показали серию фото разбитой вражеской техники (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).

"На фото – разбитый "НЛАВом" российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника: здесь уже почили пару российских БМП, танки, автомобильная техника", – сообщили военные.

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Они добавили, что неудачи почему-то не останавливают российских оккупантов: "Они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ в десятый раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке на Херсонщине. Учредитель организации Statewatch Александр Леменов объяснил упорство врага в данной локации: по его словам, у россиян просто не выбора.

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