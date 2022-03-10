На Сумщине планируют открыть три "зеленых коридора": озвучены время и маршрут

Юрий Сергиенко
Общество
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На Сумщине планируют открыть три 'зеленых коридора': озвучены время и маршрут
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В четверг, 10 марта, эвакуация мирных жителей Сумской области снова должна продолжится. Удалось достичь предварительных договоренностей.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он также обнародовал карты маршрутов (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Места сборов будут объявлены утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.

Предполагаемые маршруты:

  • Сумы-Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Видео дня
Маршрут эвакуации из Сум.

  • Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Маршрут эвакуации из Тростянца.

  • Краснополье-Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

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Маршрут эвакуации из Краснополья.

"Вся информация о местах сбора и точном времени отправки будет сообщена впоследствии", – подчеркнул Живицкий.

Пост Дмитрия Живицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние два дня, 8 и 9 марта, из Сум было эвакуировано около 50 тысяч человек. Люди покидали родной, но опасный сейчас город как на собственных автомобилях, так и централизовано, на автобусах, предоставленных администрацией области.

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