На Сумщине оккупанты устроили провокацию и сожгли собственный БТР на пункте пропуска, – глава ОВА

Российские оккупанты устроили провокацию на пункте пропуска Рыжевка, что на границе с РФ. Они поставили там свой БТР, а затем сами же подорвали его.

Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что такие действия были совершены для формирования картинки российским СМИ.

По словам главы ОВА, враг подорвал свою технику, обвинив в этом Украину. И оккупанты, якобы, чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пункт пропуска.

"Мы видим, что они действуют информационными провокациями. Они намерены жечь собственную технику, чтобы вбить в мозги россиянам, что якобы Украина совершает агрессию, а не Россия", – отметил Живицкий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия распространила новые фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. В частности, российские оккупанты специально обстреливают захваченные населенные пункты и пытаются обвинить в этом Украину.

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