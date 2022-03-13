На Сумщине оккупанты ставят "Грады" в жилых кварталах и бьют по мирным жителям. Видео
В сети появилось подтверждение тому, что российские оккупационные войска ставят свои системы залпового огня "Град" в жилых кварталах города Тростянец (Ахтырский район Сумской области) и бьют оттуда по мирным жителям. На видео, снятого с беспилотника, видно, как под прикрытием многоэтажек агрессоры из России запускают реактивные снаряды.
Напомним, что несколько дней назад появились кадры, с сотней единиц военной техники российских захватчиков, которые прибыли в Тростянец.
Танки стоят посреди города и хаотично стреляют по жилому сектору.
На фотографиях можно увидеть скопление техники и разрушенные в результате бесчеловечного обстрела дома жителей Тростянца.
Многие дома уже не пригодны для жилья.
Отметим, что в Херсоне россияне захватили здание следственного изолятора, в который собираются бросать непокорных украинцев. А в Киевской области захватчики пытались сорвать эвакуацию людей.
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