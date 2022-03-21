На Сумщине оккупанты используют мирных жителей как 'живой щит': заставляют по ночам сидеть на улицах вблизи техники

Из-за российского вторжения и террора, устроенного оккупантами в Украине, ряд украинских городов и сел уже третью неделю находятся на грани выживания. В Сумской области людей путинские преступники используют как "живой щит".

Местных жителей оккупанты заставляют каждую ночь сидеть на улице возле вражеской техники. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Под ударом оказались жители оккупированного и окруженного Тростянца Сумской области.

По периметру города размещены вражеские блокпосты, проехать через которые – огромный риск для жизни. У вокзала установили артиллерийские установки, другую технику расставили по городу между админзданиями, возле магазинов, жилых домов, понимая, что адекватного ответа по этой технике при таком расположении от ВСУ не будет. Опасаясь авиаударов и артиллерии Украины, оккупанты заставляют мирных жителей сидеть ночью на улицах вблизи техники рашистской армии как живой щит", - рассказала омбудсмен.

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Российские оккупанты расстреливают людей в Тростянце. А ограбления жителей города рашистами достигли невиданных масштабов.

"В городе оккупанты убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру, массово грабят. Захватчики убили главу уличного комитета Анну Самойлову и несколько дней снайперы обстреливали улицу не пуская жителей забрать тело для погребения. На днях прямо на улице застрелили парня, который вечером возвращался домой. Застрелили руководителя агропредприятия, который утром на машине ехал на работу. На одной из улиц бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - перечисляет Денисова преступления оккупантов.

Беспощадно уничтожается инфраструктура Тростянца. Оккупанты лупят по социальным объектам и жилым кварталам.

"Три дня назад рашистские боевики стреляли по местной больнице, она почти полностью разрушена. Вчера из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома. Оккупанты фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров. Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и магазин. Оккупанты прибегают к массовому мародерству: все магазины, банкоматы, аптеки в городе опустошены. Активно грабят дома местных, угоняют машины, заходят в квартиры, откуда выносят вещи, драгоценности, продукты. Если нет дома людей, остаются там ночевать", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула: террор и пытки, которые применяю российские оккупанты в отношении мирных беззащитных украинцев, являются геноцидом украинского народа и требуют немедленной реакции международного сообщества, в частности ООН.

Денисова призвала Международный Комитет Красного Креста сделать все возможное для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения районов активных боевых действий и оккупации.

"Прошу страны-члены НАТО – закройте небо над Украиной!" – обратилась к Североатлантическому Альянсу украинский омбудсмен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд в Гааге опроверг ложь РФ о "геноциде" со стороны Украины. А иначе как геноцидом то, что делает Россия с украинским народом, назвать нельзя.

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