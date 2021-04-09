На Сумщине начали 'Большую стройку' на главной магистрали, ведущей в Киев

В Сумской области после установления благоприятных для дорожно-ремонтных работ условий по президентской программе "Большая стройка" восстановлен ремонт главной транспортной артерии региона – дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка, которая связывает областной центр со столицей.

Об этом сообщает Сумская ОГА. Общая протяженность дороги национального значения Н-07 составляет 154 км. Сейчас работы на ней ведутся в Роменском районе. Планируется восстановить два участка: от города Ромны к селу Правдюки и от села Правдюки к пгт Недригайлов.

Всего же в 2021 году по программе "Большая стройка", сообщают в ОГА, Укравтодор планирует отремонтировать 200 км государственных дорог области. Дополнительно ГП "Дороги Сумщины" отремонтирует 60 км местных дорог.

"Очень важно сосредоточиться на ремонте тех дорог, по которым движутся школьные автобусы и автомобили экстренной помощи для предоставления качественных образовательных и медицинских услуг жителям Сумщины. Именно над этим мы сегодня и работаем", – прокомментировал старт дорожно-ремонтных работ председатель Сумской ОГА Василий Хома.

По данным ОГА, на трассе Н-07 будет также выполнен текущий ремонт в пределах пгт. Недригайлов и проведена реконструкция на участке 262 + 112 – км 266 + 612 в районе с. Штеповка.

Дополнительно планируется проведение текущего среднего ремонта на дороге Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны на участке от г. Ромны до границы с Полтавской областью.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году приоритетным будет восстановление дорог местного значения , которыми пользуется большинство украинцев.