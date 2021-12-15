На станции Татаров-Буковель по программе 'Большая стройка' продлили платформу

На железнодорожной станции Татаров-Буковель в рамках ее реновации увеличили с 180 до 324 метров платформу. Это позволит ей принимать поезда по 12 вагонов. Раньше она была способна принимать только поезда в 6 вагонов. Работы выполнены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Нам удалось в короткие сроки отремонтировать вокзал Татаров и сделать из него удобный пассажирский хаб между железной дорогой и курортом, а в дальнейшем Укрзализныця планирует выполнить капитальный ремонт этой станции", — подчеркнул руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Станция Татаров-Буковель – это ближайшая железнодорожная остановка к горнолыжному курорту "Буковель".

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На платформе было установлено современное LED-освещение. Провели ремонт фасада здания остановочного пункта и зала ожидания, в том числе железнодорожных касс, которые в ближайшее время возобновят работу. Продолжается обустройство привокзальной территории.

Станция Татаров и ее железнодорожный вокзал является памятником архитектуры, возведенным в 1894 году, когда во времена Австро-Венгерской империи через горную местность прокладывали железную дорогу в тогдашний город Станислав. Решение о включении провести реновацию станции в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было принято в этом году новым руководством УЗ.

В конце ноября 2021 года станция была переименована в Татаров-Буковель. Но на фасаде здания будет сохранено историческое название Татаров.

УЗ также анонсировала планы до конца года запустить "Буковельский экспресс" сообщением Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. Это будет новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода в составе трех вагонов по 170 мест, приспособленных к нуждам маломобильных пассажиров, способный развивать скорость до 140 км/ч.

Недавно президент Владимир Зеленский объявил развитие УЗ отдельным направлением инициированной им программы "Большая стройка".