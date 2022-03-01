На шестые сутки вторжения россияне снизили темпы наступления, сосредоточились на оцеплении Киева – Генштаб ВСУ

Во вторник, 1 марта, колонны бронетехники российского агрессора замедлили темпы наступления на украинские города и испытали проблемы с обеспечением на территории Украины. Оккупанты остались без системного подвоза горючего и боеприпасов.

Так, на шестые сутки военного вторжения РФ на нашу территорию, упустив наступательные возможности, враг в большинстве своем сосредоточился на окружении украинской столицы – Киева. Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ на Facebook.

Украинские военнослужащие отмечают, что противник, не добившись успеха в захвате Харькова и Чернигова, цинично обстрелял ракетами жилые кварталы этих облцентров.

Видео дня

Также оккупанты до сих пор держат в окружении Сумы, города Лебедин и Ахтырка Сумской области. Там россияне осуществляют перегруппировку своих сил, имея целью продолжать наступление в направлении Киева.

"Успеха нет. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли", – констатируют в Генштабе ВСУ.

Известно, что на Донетчине российские войска силами 1, 2 АК, а также подразделений 8 армии и при артиллерийской поддержке, сосредоточили усилия на захвате Мариуполя.

Там добавили, что на Таврическом направлении противник наличными силами вышел на рубеж возле Скадовска, Голой Пристани, Херсона и Новой Каховки. Перегруппировавшись, россияне продолжили наступление в сторону Николаева.

Украинские военные указывают на подтвержденные случаи грабежей и мародерства, которые оккупанты совершают в районе Бучи, Гостомеля и Новой Басани.

"Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ею террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине", – отметили в Генштабе ВСУ.

На шестые сутки отчаянного сопротивления украинских сил, противных потерял более 5700 человек, в плен попало 200 российских солдат и их командиров.

Кроме того, потери вооружения и военной техники российских оккупантов на 12:00 вторника, 1 марта 2022 года, составляют:

боевых бронированных машин ( ББМ ) – 846 ;

артиллерийских тягачей – 305;

танков – 198 ;

артиллерийских систем – 77;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

самолетов – 29 ;

вертолетов – 29 ;

реактивный систем залпового огня ( РСЗО )– 24 ;

средств противовоздушной обороны – 7;

беспилотников (БПЛА) – 3 ;

кораблей, катеров – 2

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что с сегодняшнего дня в Россию начали прибывать первые мешки с трупами оккупантов, а также эшелоны с ранеными российскими военными. Он подчеркнул, что это не позволит руководству РФ скрыть свои преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!