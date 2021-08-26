На Ривненщине в ловушку попал загадочный зверь: люди уверены, что это 'чупакабра'. Видео

В селе Ракитное Ривненской области неизвестное животное угодило в капкан. Местные жители, увидев худого зверя без шерсти и длинным хвостом, прозвали его "чупакаброй".

Капканы в селе расставили после того, как стала массово гибнуть домашняя птица. Животное убивало кур, а также задушило гусей, говорится в сюжете ТСН.

"Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", – рассказал местный житель Николай Ничипорук.

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Один из местных охотников, увидев длинные уши и хвост пойманного зверя, предположил, что это помесь собаки и лисы. Братья-охотники Александр и Юрий Вороны предположили, что "чупакаброй" мог быть шакал, который заболел бешенством и поэтому лишился шерсти. Эти животные не сильно распространены в Ривненской области, но их замечали в соседних регионах. Точно определить вид животного можно было после вскрытия, но селяне убили животное и закопали труп в лесу.

Кроме того, селяне полагают, что зверь был не один и где-то в округе есть похожие животные.

"Это самец. Еще должна быть и самка, где-то видели что-то подобное у нас и на карьере", – поделилась одна из местных жительниц.

Охотники предупредили, что при появлении таких животных нужно вызывать соответствующие службы, ведь звери могут быть переносчиками заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ивановка на Полтавщине убили неизвестное дикое животное, которое пробралось в двор одного из жителей. Очевидцы уверены, что это и есть "чупакабра".