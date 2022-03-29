На Ривненщине продолжают бороться с огнем на нефтебазе: пожар вспыхнул после ракетного удара

Спасатели продолжают тушить пожар на нефтебазе в Ривненской области. Она загорелась после ракетного удара со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. В то же время разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет.

"В результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего. Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования (защитные дамбы, которые ограничивают площадь разлива нефтепродуктов вокруг резервуарных парков) нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение", – сказано в сообщении.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракетный удар по нефтебазе в Ривненской области российские оккупанты нанесли 28 марта.

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