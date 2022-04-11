На Ривненщине 70-летний пенсионер пожаловался на военкомат в полицию и ОВА, потому что его не взяли воевать

В Ривненской области 70-летний дедушка пожаловался в Ривненскую областную военную администрацию и в полицию из-за того, что его отказались отправлять на войну. Мужчина требовал дать ему оружие и пустить на фронт.

Другой житель области в Ирпене самостоятельно уничтожил многих оккупантов. Впечатляющие истории с войны рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По словам главы ОВА, житель Ровенской области, которому уже почти 70 лет, обратился в полицию из-за того, что в военкомате ему отказали в мобилизации. Когда же полицейские не отреагировали, он написал в Ровенскую ОВА. В письме мужчина просил выдать ему оружие и отправить на фронт.

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"Понятно, что в связи с возрастом – сейчас это невозможно. Но такие люди – пример того, насколько надежный тыл на Ривненщине", - отметил председатель ОВА.

Еще один житель области, житель Острога, поехал воевать за освобождение Киевщины в составе одного из добробатов.

"Однажды на Ирпень напали враги. Он с ножом в руках ликвидировал нескольких российских солдат. Когда завладел огнестрельным оружием одного из них, положил еще надцать оккупантов. Таких, как "Острожский Рембо", десятки, сотни тысяч украинцев! Осознавал ли оккупант, против кого идет воевать?" – пишет Коваль.

Также в Ривненской области двое защитников Украины, Руслан и Анастасия поженились онлайн. Их разделяла тысяча километров. Ведь Руслан защищает родину на востоке Украины, а Анастасия – несет службу в Ровно.

"У любви нет границ. Эта история – напоминание, за что мы боремся. За наши семьи. За мир на улицах наших городов. И за то, чтобы такие пары, как Руслан и Анастасия снова были вместе", - подчеркнул глава Ривненской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники первыми встретили оккупантов и дают им достойный отпор. О подвиге героев рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.