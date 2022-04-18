На пунктах пропуска из Украины в соседние страны больше нет очередей: данные Госпогранслужбы

На пунктах пропуска из Украины в соседние государства почти нет очередей. Речь идет о Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии. Более миллиона украинцев уже вернулись в страну.

Оперативные данные относительно ситуации на границах по состоянию на 18:00 18 апреля были обнародованы в пресс-центре Государственной пограничной службы в Telegram. Согласно информации учреждения, очереди есть только на польском пункте пропуска "Шегини".

Польша:

"Ягодин" – 10 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" – 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Шегини" – 60 л/а, 4 автобуса, 50 пешеходов.

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Словацкая Республика:

"Малый Березный", "Малые Селменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов.

Венгрия – очередей нет.

Румыния – очередей нет.

Республика Молдова – очередей нет.

Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что на 18 апреля в Украину вернулись 1 миллион 60 тысяч граждан, которые были вынуждены выехать в другие государства из-за войны. 16 апреля впервые с начала вторжения РФ зафиксировано преимущество въезда над выездом из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" заявили, что для пересечения границы со странами Европейского Союза необходимо иметь загранпаспорт. Однако в Государственной пограничной службе Украины обновленные правила выезда из страны во время войны пока не подтвердили.