На пунктах пропуска из Украины в соседние страны больше нет очередей: данные Госпогранслужбы
На пунктах пропуска из Украины в соседние государства почти нет очередей. Речь идет о Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии. Более миллиона украинцев уже вернулись в страну.
Оперативные данные относительно ситуации на границах по состоянию на 18:00 18 апреля были обнародованы в пресс-центре Государственной пограничной службы в Telegram. Согласно информации учреждения, очереди есть только на польском пункте пропуска "Шегини".
Польша:
"Ягодин" – 10 л/а, 0 пешеходов;
"Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Краковец" – 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
"Шегини" – 60 л/а, 4 автобуса, 50 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Малый Березный", "Малые Селменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов.
Венгрия – очередей нет.
Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.
Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что на 18 апреля в Украину вернулись 1 миллион 60 тысяч граждан, которые были вынуждены выехать в другие государства из-за войны. 16 апреля впервые с начала вторжения РФ зафиксировано преимущество въезда над выездом из страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" заявили, что для пересечения границы со странами Европейского Союза необходимо иметь загранпаспорт. Однако в Государственной пограничной службе Украины обновленные правила выезда из страны во время войны пока не подтвердили.