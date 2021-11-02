На Прикарпатье женщина-водитель авто не справилась с управлением и протаранила дом: погиб ее жених. Фото

В ночь на 2 ноября в селе Заднестрянское Бурштынской территориальной общины на Прикарпатье 29-летняя женщина-водитель устроила смертельное ДТП. В результате погиб 34-летний пассажир – ее жених.

Об этом сообщается в Facebook полиции Ивано-Франковской области. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mazda 6, двигаясь по автодороге Н-09 Мукачево – Львов, не справилась с управлением, выехала на обочину дороги, заехала в ограждение и влетела в жилой дом (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Женщина получила тяжкие телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался в больнице.

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Как пишет ТСН, водитель сама вышла из автомобиля, а пассажира вырезали из салона спасатели. Женщину прооперировали.

Хозяева дома не пострадали – они уже спали в комнатах с противоположной стороны.

Один из жильцов Богдан Кулик рассказал, что проснулся от громкого звука, словно что-то взорвалось. Выскочил на улицу и увидел в стене своей хаты машину.

"Пролетела полем, снесла забор с бетонными столбиками, повредила гараж", – пожаловался он.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 ноября вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погиб тренер с киокушинкай-карате Руслан Тодорашко с тремя своими воспитанниками в возрасте 12, 14 и 16 лет.

Подробности этой страшной аварии читайте в нашем материале.