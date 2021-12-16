На Прикарпатье выпал черный снег: местные жители забили тревогу

В Галицкой общине в Ивано-Франковской области выпал "черный" снег. Его поверхность покрыта темным и плотным веществом, что может свидетельствовать об угрозе экологической катастрофы в регионе.

В этом уверены пользователи сети, которые начали делиться соответствующими фото в Facebook. Такие снимки опубликовал Владимир Теслюк, который в комментариях к сообщению высказал мнение, что черное вещество является "золой из Бурштынской ТЭС".

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"Просто ужас какой-то! Сегодня снег еще чернее! Что же с нами делают? А мы молчим?! Или мы уже так привыкли к этому, что даже не замечаем?" – написал он.

Комментаторы его поддержали и показали фото снега со своих мест проживания – все сделаны в разных местах Галицкой общины.

"И в Козине сегодня серый сверху, хоть мы и дальше", – написала пользователь сети Тамара Боришкевич.

"В горле першит. Наши детки никогда не будут здоровы при таком воздухе!", "Владимир, поднимайте народ, вы пресса, делайте огласку не только в соцсети, руководители всех уровней должны помочь! Ведь речь идет об экологической опасности международного уровня", – писали обеспокоенные граждане.

Напомним, ранее в озеро Кирилловское в Киеве попало неизвестное вещество. Прокуратура столицы по этому факту открыла уголовное производство. На опубликованных кадрах видно, что на воде в Кирилловском озере появилось большое пятно разных цветов со стороны метро "Почайна".

А в Оболонском районе Киева в Андреевском озере жители окрестных домов зафиксировали массовую гибель рыбы. Киевляне подозревают, что в воду слили какие-то химические вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские адвокаты и экологические организации намерены привлечь к ответственности Россию и структуры, от ее имени владеющие Каспийским трубопроводным консорциумом, за ущерб, причиненный окружающей среде в результате разлива нефти в Черном море 7 августа 2021 года. Они обратились к международному сообществу с требованием разобраться с последствиями экологической катастрофы.