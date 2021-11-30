На Прикарпатье изъяли грузовик с более чем 6 тоннами нелегального дизеля. Фото

25 ноября сотрудники Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и сотрудники Управления патрульной полиции остановили грузовик с цистерной для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что водитель перевозил более 6 тонн дизельного горючего без разрешительных документов.

Груз без зарегистрированных акцизных накладных направлялся в пункт разгрузки в Черновицкой области. Об этом сообщает Управление стратегических расследований в Ивано-Франковской области.

Полицейские на месте изъяли грузовик до принятия решения судом.

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Кроме того, правоохранители составили на водителя административный протокол по ч. 4 ст. 164 (Нарушение порядка проведения хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в пределах 17-34 тысячи гривен с конфискацией горючего и транспортного средства.