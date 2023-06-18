На Прикарпатье из-за сильных дождей затопило дороги: где проехать не удастся

Сильные дожди в западных регионах Украины повлекли за собой резкое поднятие уровня воды в горных реках и местных ручейках. Это свою очередь привело к подтоплению дорог в ряде населенных пунктах.

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Сейчас проезд усложнен в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Об этом сообщает МВД Украины и пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения С 090202, из-за чего усложнен проезд в село Пробойновка. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия стихийного бедствия.

В ведомстве отметили, что пока удалось расчистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче, где движение транспорта возобновлено. Техника работает в урочище Шибене села Яворник.

Правоохранители обеспечивают безопасность местных жителей. Также принято решение приостановить спортивные сплавы (рафтинг) на территории Верховинского района.

Спасатели в свою очередь сообщили, что работает техника, которая восстанавливает транспортное сообщение между населенными пунктами и помогает местным жителям бороться со стихией. Туристов призывают воздержаться от походов в горы из-за опасности селевых потоков.

Напомним, из-за сильных дождей и схода горных вод во Львовской области 10 июня произошло растекание реки Сходничанка. Это привело к подтоплению 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 отелей и 11 магазинов в поселке Сходница.

Ранее сообщалось, что в российском городе Сочи после сильных дождей улицы ушли под воду. Вода в реках поднялась выше нормы, а местные чиновники заявили об "опасном явлении". Большего всего пострадал Хостинский район Сочи – там затопило улицы и помещения на первых этажах.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области.

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