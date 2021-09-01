На Полтавщине завершают 'Большую стройку' дороги Чернухи – Лубны

На Полтавщине в рамках ремонта трассы Чернухи – Лубны на всей протяженности дороги завершили укладку нового асфальта. Сейчас рабочие заканчивают ремонт двух мостов, наносят разметку и устанавливают знаки.

Работы проводят в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Ремонт дороги Чернухи – Лубны – это уникальный опыт для всей страны. Ведь Полтавщина – первая область, которая в прошлом году привлекла инвестиции государственного банка на ремонт местной автодороги – 515 млн грн. Благодаря этому уже в 2021 году мы полностью отремонтируем эту трассу, все 35 км, а на сэкономленные деньги восстановим еще и мосты", – отметил Олег Синегубов.

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Ремонт маршрута Чернухи – Лубны стал самым масштабным среди ремонтов местных дорог в регионе. После его завершения жители по меньшей мере 11 населенных пунктов смогут добраться до районного или областного центра, не преодолевая лишние 85 км через город Пирятин.

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.