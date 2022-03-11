На Полтавщине тероборона захватила три танка оккупантов. Фото и видео

В Полтавской области силы территориальной обороны захватили три танка российской армии. Их в дальнейшем будут использовать Вооруженные силы Украины.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Трофеи" украинцам удалось заполучить в четверг, 10 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметил Геращенко, танки полтавчане передали на восстановление для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины. Они, по словам советника министра, в ближайшее время станут мощной составляющей обороны наших рубежей.

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Напомним, что российско-фашистские захватчики, убивающие мирных украинцев и уничтожающие наши города, лишились еще одного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Уже четвертый современный ЗРПК "Панцирь-С1", находившийся на вооружении у путинских военных преступников, захватили украинские защитники, сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие сбили вражеский российский дрон. "Трофей" от пришедших в Украину с войной оккупантов украинцы показали на видео.

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