На Полтавщине на коленях простились с офицером ПВО, который отдал жизнь за Украину. Видео

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В Полтавской области простились с офицером Сил противовоздушной обороны ВСУ Виктором Сушковым. Воина, отдавшего жизнь, защищая Украину, люди провожали, опустившись на одно колено в знак уважения и скорби.

Виктору Сушкову навсегда останется 30 лет. Видео прощания с павшим героем опубликовало издание BBC.

Виктор Сушков родился в ныне временно оккупированном украинском городе Енакиево Донецкой области. Защита родины в рядах ВСУ была его осознанным выбором.

Он служил в Силах противовоздушной обороны в должности командира взвода управления.

В прошлом году Виктор Сушков создал семью с редактором интернет-издания OBOZREVATEL Ириной. Влюбленные готовились отпраздновать первую годовщину семейной жизни, мечтали о детях и планировали пополнение в семье, но помехой семейному счастью стала развязанная Россией война против Украины.

Видео дня

Защищать родную землю Виктор Сушков начал с первых минут после начала вторжения. Он надёжно закрывал небо над мирными украинскими городами.

В день гибели офицер вместе с побратимами сбил российскую ракету в районе Ахтырки Сумской области. И погиб, защищая Украину.

Мы выражаем глубокие соболезнования нашей коллеге и всем родным и близким павшего героя. Мы разделяем с вами вашу скорбь и боль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Буковине простились с украинской военной, погибшей от удара вражеской ракеты: у женщины осталось двое детей.

Также в Харькове простились со спасателем, погибшим при обстреле оккупантами рынка Барабашово.

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