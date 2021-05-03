На Полтавщине избили журналиста, который поймал браконьеров-рыбаков

В Кременчуге Полтавской области 41-летнего журналиста избили во время выполнения законной профессиональной деятельности, когда он зафиксировал рыбаков-браконьеров.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины, правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему местному жителю, который, вероятно, причастен к браконьерству.

"В процессе расследования инцидента следователем полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что в тот день потерпевший фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. При осуществлении журналистской деятельности один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения", – говорится в сообщении.

"В ходе расследования уголовного производства по правовой квалификацией части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователями полиции установлена личность причастного к совершенному и все обстоятельства произошедшего. Свидетели опрошены и изъяты все необходимые вещественные доказательства. Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд, который должен определить степень вины фигуранта и выбрать вид наказания", – отметил начальник отделения №1 Кременчугского районного управления полиции Араик Кочкадамян.

Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Херсонщине браконьеры выловили рыбы и креветок на более 2 млн грн. 43 креветочных ятеря обнаружили на побережье Джарылгачского залива военнослужащие Херсонского пограничного отряда совместно с представителями рыбоохранного патруля. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в озере Жандарка (Дарницкий район) рыбалка выловил большую рыбу, похожую на пиранью. Существо имело острые зубы, похожие на человеческие.