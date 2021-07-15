На 'Площади звезд' в Киеве почтили трех знаменитых спортсменов

14 июля на "Площади Звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта появились три яркие звезды спорта.

Первая открылась в честь выдающегося хоккеиста Алексея Житника, который посвятил профессиональному хоккею более 40 лет, провел на высоком уровне 21 сезон, Олимпийского чемпиона и серебряного призера Олимпиады 1998 г. и Чемпионата мира 1992 года. Вторая - в честь украинской паралимпийки, пауерлифтерки, Заслуженного мастера спорта Украины, паралимпийской чемпионка 2004, 2008 и 2016, серебряного призера 2000 года, бронзового призера Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне - Лидии Соловьевой и третья для Алексея Михайличенко - украинского футболиста, украинского тренера и функционера, Заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера Украины.

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Звезды спорта появились благодаря нескольким этапам. Первый - рекомендации экспертной комиссии, среди которой представители Gulliver, ГО Спільна перемога, Министерство молодежи и спорта, НОК. Второй - наличие именно у этих кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие в медиа пространстве и в рейтингах популярности. Также, раз в год проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ, и, опираясь на результаты, комиссия составляет финальный список звезд.

Получив звезду на "Площади звезд" украинский футболист Алексей Михайличенко отметил: "Каждая победа - это определенный рубеж, шаг вперед. Интересный факт: мне удавалось выигрывать золото различных чемпионатов, Олимпиады, однако в моем активе практически нет индивидуальных призов. В конце концов, я не тщеславный - Лобановский научил меня действовать исключительно в интересах команды".

Татьяна Атаджанова, PR Директор ТРЦ Gulliver, как представитель главного инициатора социального проекта "Площадь звезд" отметила: "Цель проекта "Площадь звезд" - стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь воспитывает новое поколение, напоминая им об известных украицах и мотивируя подростков следовать к своей цели, добиваться успеха".