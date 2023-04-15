На Пасху в Украину ворвется тепло: прогноз Диденко для всех регионов
16 апреля, на праздник Пасхи, в Украину придет долгожданное тепло. Температура во некоторых регионах поднимется до отметки +15...+20 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Самая низкая температура ожидается на северо-востоке Украины – +9...+12 градусов.
В большинстве областей Украины температура днем 16 апреля будет держаться в пределах +11...+15 градусов.
На северо-востоке будет немного свежее – +9...+12 градусов.
В южной части ожидается +14...+19, а в прибрежных районах – +10...+13 градусов.
Примечательно, что температура воздуха ночью будет достаточно холодной и может опускаться до +2 градусов.
Синоптик заявила, что 16 апреля дожди пройдут на западе, севере, в центре и Одесской области.
Что касается погоды в Киеве, то ночью ожидается +6...+7 градусов, а днем – +11...+13 градусов. Дождь не прогнозируется.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, 16 апреля, Землю накроет очередная в этом месяце магнитная буря. Такие явления негативным образом сказываются на здоровье людей, поэтому важно быть к ним готовыми.
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