На Одесщине водитель самосвала выпал из кабины и попал под колеса авто: он погиб на месте

В Одесской области водитель самосвала выпал из кабины и погиб. ЧП произошло в селе Десантное Измаильского района.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию. Мужчина 1989 года рождения управлял самосвалом ГАЗ САЗ-3507.

Выпав из кабины, он попал под колесо грузовика. От полученных травм водитель скончался на месте.

Правоохранителям предстоит выяснить, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, подобная трагедия произошла в начале августа в городе Теплодар. Там на химическом предприятии "Кемикалс Индастри" погрузчик наехал на 30-летнюю сотрудницу.

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По факту происшествия было открыто уголовное производство.

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