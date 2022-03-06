На Одесчине в результате вражеского удара затонул патрульный катер 'Славянск'

В Одесской области российский самолет нанес авиаудару патрульному катеру ''Славянск''. Судно затонуло в Черном море.

Авиаудар российские военные нанесли еще 3 марта, сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

Катер в это время выполнял боевое задание по разведке и охранял порты Одесса, Черноморск и Южный.

Среди пропавших без вести на катере – житель Южного Дмитрий Махлин

'Надеяться можно было только на удачу, но через три дня другой информации не поступило. Скучаем по всему городу и стране", – отметил Владимир Новацкий.

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''Славянск'' – патрульный катер типа Island, построенный для береговой охраны США. 27 сентября 2018 года корабель передали Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был частично затоплен флагман Военно-морских сил "Гетман Сагайдачный". По данным СМИ, это произошло в порту Черноморского судостроительного завода.