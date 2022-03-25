На Одесчине прощаются с украинскими Героями, погибшими при обстреле казармы в Николаеве. Фото

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На Одесчине прощаются с украинскими героями. Четверо уроженцев области погибли во время обстрела российскими оккупантами казармы в Николаеве.

Почтить память погибших воинов пришли много украинцев. Об этом сообщает телеграм-канал Одесса Info.

"В Одесской области прощаются с солдатами, погибшими при обстреле казармы в Николаеве. Это 20-летний Виталий Баргилевич из Степового, 29-летний Иван Быков из Сухого Лимана, 29-летний Юрий Нерубайский из Таировской ОТГ, 42-летний Николай Дудка из Арциза", - сказано в сообщении.

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Напомним, 7 марта в Николаеве крылатая ракета оккупантов попала в казарму, сообщалось, что 8 человек погибли, много раненых. Позже в СМИ появились сообщения о минимум 50 погибших в казарме Николаева.

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