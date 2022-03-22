На новых спутниковых снимках показали уничтоженный Ирпень и технику РФ в Мариуполе. Фото

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Появились новые снимки последствий боевых действий в Украине, сделанные 19 марта со спутника. На нем показаны разрушения Ирпеня и разлив одноименной реки, а также техника российских оккупантов в одном из районов Мариуполя.

Об этом свидетельствуют снимки американской компании Maxar Technologies. Их обнародовало издание CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В снимках видны последствия от ударов оккупантов по Ирпеню. В частности, возле городской администрации видны пожары.

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Другие фото демонстрируют разлив реки Ирпень после прорыва дамбы, а также позиции российской артиллерии к западу от аэродрома Антонов.

Еще на нескольких снимках показана техника оккупантов в левобережном районе Мариуполя. Отметим, что город находится в блокаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора пытаются найти место для форсирования реки Ирпень на Киевщине. При этом ВСУ постоянно пресекают подобные действия врага.

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