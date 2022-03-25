На Николавещине оккупанты разрушили школу, в результате обстрелов пострадали десятки людей

В четверг, 14 марта, российские оккупанты разрушили школу в городе Снигиревка Николаевской области. Также в результате вражеских обстрелов пострадали десятки людей, в том числе дети.

Оккупанты атакуют населенные пункты Николаевщины ракетами и артиллерией. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, под ударом оказываются отдельные районы Николаева, села и города Баштанского района, атакже населенные пункты на границе Николаевской и Херсонской областей.

"Разрушена школа в Снигиревке. Слов не хватает, чтобы описать ярость от того, что они творят… К сожалению, за минувшие сутки от действий путинской орды в Николаевской области пострадало 5 детей. Все они находятся в больницах и получают квалифицированную помощь", – сообщила глава облсовета.

Видео дня

Замазеева уточнила, что в общей сложности за минувшие сутки в больницы Николаевщины были госпитализированы 46 человек. По состоянию на утро 25 марта в николаевских больницах находятся 281 человек, пострадавших от атак оккупантов в Николаевской области.

В свою очередь директор разрушенной Снигиревской школы №2 Наталия Пастухова в Facebook написала, что здание учебного заведения было полностью уничтожено оккупантами.

"24 марта "русский мир" преподнёс нам ужасный подарок. Во время ночного обстрела наша любимая, теплая, прекрасная школа была практически разрушена. Пробита крыша и стена во внутреннем дворе, разбиты стекла, выбиты двери. Только чудо может её оживить", – написала директор школы.

Напомним, средства противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты российских оккупантов в Николаевской области. Одна из них – над рекой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта стало известно, что в Николаевской области ВСУ оттеснили оккупантов до границ с Херсонщиной. Также удалось сбить вражеский самолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!