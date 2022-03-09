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На Николаевщине задержали группу российских оккупантов: им сообщили о подозрении. Фото
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В городе Снигиревка Николаевской области 8 марта полицейские и представители Теробороны задержали 9 российских военных. Им сообщили о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Информацией поделилась 9 марта Национальная полиция на официальном Facebook-странице.
Оккупантов ждет уголовная ответственность по нескольким статьям, в том числе за действия, приведшие к гибели людей и за незаконное пересечение государственной границы с применением оружия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области бойцы ВСУ уничтожили диверсионную группу противников.