На Николаевщине задержали группу российских оккупантов: им сообщили о подозрении. Фото

В городе Снигиревка Николаевской области 8 марта полицейские и представители Теробороны задержали 9 российских военных. Им сообщили о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Информацией поделилась 9 марта Национальная полиция на официальном Facebook-странице.

Оккупантов ждет уголовная ответственность по нескольким статьям, в том числе за действия, приведшие к гибели людей и за незаконное пересечение государственной границы с применением оружия.

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