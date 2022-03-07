На Николаевщине терроборона побила рекорд, уничтожив третий 'Панцирь' за время войны. Видео

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В Баштанке, что в Николаевской области, оккупанты лишились уже третьего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1". Его уничтожила местная территориальная оборона.

Примечательно, что стоимость одного "Панциря" составляет от $13 до $14,3 млн. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Баштанская терроборона ставит рекорды: третий "панцирник" за 10 дней", - отметил он.

Ким также опубликовал видео, на котором видно подбитый ЗРПК, въехавший в деревья.

Отметим, что на вооружении ВС РФ "Панцирь С1" начали появляться с 2015 года. В то же время известно, что это уже по меньшей мере зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который российская армия потеряла в Украине.

Видео дня

Напомним, один "Панцирь-С1" ВСУ захватили на Херсонщине. Другой такой комплекс россиян "отжали" бойцы теробороны города Баштанка на Николаевщине. В общем там была захвачена колонна техники врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье российские оккупанты, уничтожающие города Украины, лишились еще одного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Новый "Панцирь-С1", который находился на вооружении ВС РФ, захватила украинская тероборона.

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