На Николаевщине сбили вражескую крылатую ракету. Видео
В Николаевской области сбили крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по мирным населенным пунктам Украины. Смертоносный снаряд упал посреди поля.
Обломки ракеты разлетелись на значительное расстояние. Видео с последствиями отличной работы украинских защитников показал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Еще одна. Спасибо ВСУ", - лаконично подписал ролик голова ОВА.
На видео видно, что обломки ракеты упали в поле.
"Сбили крылатую ракету. Может, наши ПЗРКшники сбили", - предполагает автор видео.
Он также показывает обломки ракеты, несшей смерть украинцам. Но благодаря нашим воинам многие жизни сегодня были спасены.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери РФ в Украине сравнили с потерями советской армии в Афганистане. По подсчетам украинского Генштаба, только погибшими Россия с 24 февраля потеряла более 15 тысяч своих военнослужащих.
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