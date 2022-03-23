На Николаевщине сбили вражескую крылатую ракету. Видео

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В Николаевской области сбили крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по мирным населенным пунктам Украины. Смертоносный снаряд упал посреди поля.

Обломки ракеты разлетелись на значительное расстояние. Видео с последствиями отличной работы украинских защитников показал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Еще одна. Спасибо ВСУ", - лаконично подписал ролик голова ОВА.

На видео видно, что обломки ракеты упали в поле.

"Сбили крылатую ракету. Может, наши ПЗРКшники сбили", - предполагает автор видео.

Он также показывает обломки ракеты, несшей смерть украинцам. Но благодаря нашим воинам многие жизни сегодня были спасены.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери РФ в Украине сравнили с потерями советской армии в Афганистане. По подсчетам украинского Генштаба, только погибшими Россия с 24 февраля потеряла более 15 тысяч своих военнослужащих.

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