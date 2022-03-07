На Николаевщине российские оккупанты 'вооружили' ВСУ новыми трофеями. Видео

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Российские оккупанты в Николаевской области бросили свою военную технику в поле и сбежали, испугавшись артиллерийского огня. В частности, речь идет о боевых машинах десанта (БДМ).

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Теперь техника противника стала трофеями для Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот бросили. Была, похоже, десантная бригада. Просто в поле оставили технику, БМДшки, и свалили, потому что наша артиллерия бьет без промаха", – отметил воин ВСУ.

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