На Николаевщине началась "Большая стройка" на двух туристических направлениях: к лету будет хорошая дорога

На Николаевщине началось восстановление популярных туристических маршрутов Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка – Рыбаковка – база отдыха "Луговое".

Ремонт территориальных дорог к морю проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Николаевская ОГА.

Рабочие подрядных организаций уже приступили к вырубке поросли, очистке труб, демонтажу прикромочных лотков и дорожных знаков, фрезерованию старого покрытия и доведению дорог до нормативной ширины.

"Реанимация курортных направлений позволит уже к следующему летнему сезону существенно увеличить туристический потенциал Николаевской области и поток отдыхающих к морскому побережью Очакова, Рыбаковки и Лугового", – говорится в сообщении ОГА.

Видео дня

Проект предусматривает усиление дорожной основы на обоих автодорогах по технологии СФОВ. Для приготовления смеси на производственной базе с помощью специального оборудования материалы смешивают с добавлением цемента и битумной эмульсии.

"После устройства основы будет полностью восстановлен конструктив территориальных дорог Т-15-07 и Т-15-15 путем уложения двух слоев асфальтобетона", – добавляют в ОГА.

Напомним, ранее в пределах города Николаев перешел на непрерывный график ремонт автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в рамках президентской программы "Большая стройка".