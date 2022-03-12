На Николаевщине колонна оккупантов подорвалась на минах, – Ким. Видео

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в регионе 12 марта вражеская колонна взорвалась на минах. Войска РФ по его словам продолжают нести потери.

Об этом чиновник рассказал на своем Telegram-канале. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Депутат заверил, что все остаются на местах и продолжают работать.

"Враг пытается перегруппироваться, пугает нас тем, что он будет нас захватывать и так далее. Но нас это не волнует, мы двигаемся вперед", - подытожил Виталий Ким.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреливают Николаев. Уже есть погибшие среди гражданского населения.

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