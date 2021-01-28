На мероприятии памяти жертв Холокоста с участием Зеленского опозорились с ошибкой. Фотофакт

На мероприятии в Киеве с участием президента Владимира Зеленского, посвященном памяти жертв Холокоста, текст в одном из разделов инсталляции "Взгляд в прошлое" был набран с опечаткой – "27 січня Міжнародний день пям’яті жертв Голокосту".

Пресс-служба Офиса президента (ОПУ) опубликовала фото главы державы на фоне слайда с ошибкой, пишут "Буквы". Позже фотографии убрали с сайта, однако сохранились скриншоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инсталляция была открыта в среду, 27 января, возле Министерства образования и науки Украины. Она представляет собой два каменных валуна, в которые вмонтированы монокуляры с цветными фотографиями, сделанными в оккупированной столице немецким военным фотографом-пропагандистом Иоганнесом Геле осенью 1941 года, пишут журналисты.

На фото с Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком можно четко прочитать слайд с опечаткой: "27 січня Міжнародний день пям’яті жертв Голокосту. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в пресс-службе ОПУ ошиблись и назвали Латвию Литвой в информации о визите Зеленского. Текст, размещенный в сети, за несколько минут отредактировали, однако неточность успели заметить пользователи.

Позже в ведомстве заявили, что сотрудник, написавший данную публикацию, получил взыскание и географический атлас "в подарок".