На Луганщине украинские военные уничтожили вражеский склад с топливом. Видео

В Луганской области украинские защитники уничтожили вражеский склад с горючим. Также была ликвидирована часть российской техники.

Защитники Украины уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, вражеские целы уничтожили военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. На видео опубликовали момент точного попадания в состав россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

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"Бонусом являются искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь как в песне, а из песни слов не выкинешь", – говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают нещадно уничтожать противника на всех направлениях, в том числе и в Луганской области. На одной из точек защитники страны уничтожили три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами.

Ранее бойцы Национальной Гвардии Украины захватили технику оккупантов в Луганской области. Среди трофеев оказались 2 боевые машины пехоты, также из гранатомета уничтожена одна БМП-1.

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