На Луганщине по программе Зеленского перестроят один из самых опасных мостов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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На Луганщине по программе Зеленского перестроят один из самых опасных мостов

В Луганской области планируют капитально отремонтировать "мост смерти" - разрушенную переправу возле содового завода в отдаленном районе Лисичанска. Работы планируют начать весной следующего года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По словам главы облгосадминистрации, это будет даже не реконструкция, а скорее строительство нового моста. Сооружение имеет значительные разрушения, за что местные прозвали его "мостом смерти".

Сооружение имеет значительные разрушения, за что местные назвали его "мостом смерти"
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"В ноябре будет готова проектно-сметная документация на мост возле содового завода, который соединяет коротким путем Северодонецк с Лисичанском, а именно с отдаленным районом РТИ", — отметил Сергей Гайдай.

В рамках проекта планируют также отремонтировать дорогу в составе переправы, благодаря чему автомобилисты смогут экономить около 14 километров.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

ремонт и строительство дорогВладимир Зеленский