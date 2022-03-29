На Луганщине от взрыва мины погиб 3-летний ребенок: количество жертв агрессии РФ растет

В понедельник, 28 марта, в результате вооруженной агрессии РФ на Луганщине погиб ребенок трех лет – он получил несовместимые с жизнью травмы от взрыва мины. Всего на утро 34-х суток войны ее жертвами стали уже 144 маленьких украинца.

Кроме того, еще более 220 детей пострадали от действий оккупантов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего пострадало детей на Киевщине – 68, Донетчине – 54, Харьковщине – 49, Черниговщине – 38, Николаевщине – 30, Луганщине – 28, Запорожье – 22, Житомирщине – 15, Сумщине – 15, Херсонщине – 25 и в городе Киев – 16.

Данные относительно погибших и раненых малышей и подростков в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе устанавливаются. При этом, по информации Мариупольского горсовета на утро 27 марта, путинская армия убила в городе по меньшей мере 5 тысяч человек, в том числе более 200 детей.

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В ОГП отметили, что за прошедшие сутки из-за обстрела войсками РФ поселка на Запорожье ранения получили трое гражданских лиц, среди которых ребенок.

Постоянными обстрелами и бомбардировками украинских населенных пунктов оккупанты повредили 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Наибольшие повреждения получили такие здания в Донецкой, Харьковской областях, городе Киев, на Николаевщине, Житомирщине, Сумщине, Киевщине и Херсонщине.

Однако такие цифры не окончательны, подсчет осложняет отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, где российские оккупанты ведут активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Большая Новоселка на Донетчине мальчик погиб из-за вражеской ракеты "Торнадо-С". Ее боевой элемент сдетонировал и ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

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