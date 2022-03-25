На Луганщине оккупанты ударили по жилым домам, погибли пять мирных жителей, – Гайдай

В Луганской области за минувшие сутки российские оккупанты убили пятерых мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также повреждены 32 здания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Луганской области были убиты 134 человека.

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"За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске). Спасено 18 жителей области", – написал Гайдай.

Он добавил, что из 32 поврежденных за сутки зданий – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школы, кинотеатр, хозяйственные сооружения, гаражи, инфраструктура.

Также 24 марта произошел 21 пожар в жилых домах. Только этой ночью после взрыва российских снарядов огонь охватил три дома.Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области частично оккупированы российскими захватчиками города Рубежное и Попасная. Однако украинские воины готовятся к восстановлению полного контроля над этими городами.

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