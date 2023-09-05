На Кировоградщине пьяный водитель убил военного с маленькой дочкой: что известно о погибших

На Кировоградщине пьяный водитель на Skoda Fabia выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia Tour, в которой ехал 40-летний военный Николай Спащук с женой и 8-летней дочерью Ульяной.

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От сильного удара машина военного вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте, его дочь скончалась в больнице, а у супруги после того, как ей сообщили о смерти дочери, случился инсульт.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Увидела дальний свет и почувствовала удар

1 сентября 8-летняя Ульяна Спащук из села Дмитровка Горишноплавненской городской громады Полтавской области должна была пойти в третий класс. К новому учебному году уже почти все было готово.

Ее отец 40-летний сержант Николай Спащук как раз был в отпуске. Вместе с дочкой и супругой Еленой они отправились на запад Украины – к отцу Николая, с которым тот не виделся много лет.

26 августа семья возвращалась домой. Николай был за рулем Skoda Octavia Tour, Лена сидела рядом на пассажирском сидении, а Ульяна была сзади, за креслом отца.

Авария произошла уже поздно вечером, примерно в 22:30, на трассе Стрый – Изварино возле Пятихаток.

"Мама помнит, что смотрела в лобовое стекло, когда вдруг увидела дальний свет другого автомобиля, который выскочил на встречку, и почувствовала удар", – рассказывает старшая дочь супругов Анастасия Спащук.

Машина военного от сильного удара вылетела в кювет и перевернулась. Дальше Елена вспоминала события картинками. Вот она выбралась из машины и стала звать на помощь. Вот какой-то военный, возможно, медик, прибежал с аптечкой. Вытащили Ульяну из авто, он завернул ее в плед и сделал укол, потом стал перебинтовывать ей голову.

О муже он сказал, что тот мертв, пульс не прощупывался.

Ульяна умерла в больнице

Елену вместе с дочкой привезли в детскую областную больницу. Женщина помнит, что Ульянка до последнего держала ее за руку, ее глаза еще были приоткрыты, она дышала. Врачи забрали девочку в реанимацию. А через несколько минут оттуда вышел врач и сказал, что Ульяны больше нет.

После этого Елене стало плохо, кроме травм, у нее случился инсульт. Медики пытались вызвать скорую из областной больницы Кропивницкого, но никто оттуда не хотел ехать. Когда в больницу приехала Анастасия с друзьями, то уже они стали вызывать скорую помощь.

Мама погибшей Ульяны попала в реанимацию. "А мою младшую сестричку погрузили в машину, чтобы везти в морг. Я потрогала ее, она была еще теплой", – вспоминает Анастасия.

Удар автомобиля пришелся на левую сторону, там, где находились Николай и Ульяна. Тело военного пришлось вырезать из машины. У него были множественные переломы – грудной клетки, ребер, таза, раздроблена нога, открытый перелом локтя. Николай скончался от травматического шока.

Ульяна получила черепно-мозговую травму головы.

На месте ДТП нашли банки из-под пива и чипсы

Сейчас виновник аварии 30-летний Юрий С. взят под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Мне известно, что в этот день он выпивал вместе со своей сестрой и ее мужем. Мои друзья снимали место ДТП. Там мы нашли 37 банок из-под пива, на переднем сидении лежали чипсы. Стрелка спидометра его машины остановилась на цифре 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови", – говорит Анастасия.

По данным следствия, виновник аварии нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем погибшего.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины, виновному грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Отец мог на расстоянии почувствовать, что у дочки что-то не так

Маленькая Ульяна мечтала стать медиком. Она часто играла во врача и кого-то лечила. По словам старшей сестры, девочка была очень разумная и самостоятельная.

"Бывало, отправишь ее в магазин, смотришь, уже полчаса прошло, а ее все нет. Иду за ней, она стоит там и выбирает. Говорит, что пока еще не определилась, потом сама придет домой", – вспоминает Анастасия.

Девочка родилась на три месяца раньше срока, весила 1.040 кг. Два месяца ее выхаживали в больнице Полтавы.

У Ульяны с папой была сильная связь. Отец мог на расстоянии почувствовать, что у дочки что-то не так. Мама девочки всегда удивлялась этому. Отец и дочь всегда были вместе.

Сам Николай Спащук до того, как в 2020 году отправился воевать, работал на асфальтовом заводе оператором.

"Мой муж с 2013 года воюет. В 2020-м вернулся домой, но больше двух недель не выдержал, снова отправился на фронт и отца с собой взял. Так они и воевали в одном подразделении, как отец и сын, друг друга прикрывали", – говорит Анастасия.

Анастасия очень просит откликнуться того военного, который на дороге помогал спасать Ульяну. Это просьба и ее мамы. Настя говорит, что военный дал шанс Ульяне прожить дополнительных два часа – и они очень благодарны за это.

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