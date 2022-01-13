На Кировоградщине 10-летний мальчик вылил на себя бензин и поджег спички: за его жизнь борются врачи

В Кировоградской области 10-летний Иван Лемко из села Чемерполь в результате несчастного случая получил ожоги 50% поверхности тела. Сейчас за его жизнь борются врачи, все неравнодушные к беде могут оказать финансовую помощь на лечение.

Мать пострадавшего парня Виктория Лемко рассказала, что ее сын вылил на себя бензин и поджег спичками. Об этом сообщает OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в селе Чемерполь Головановского района Кировоградской области. В настоящее время 10-летний парень находится в больнице. Врачи говорят, что его состояние тяжелое, но стабильное. Диагностирована третья степень ожога.

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По словам матери пострадавшего, на лечение идет огромное количество денег, поэтому было принято решение открыть сбор средств:

5168 7573 7472 7719 Лемко Иванна Михайловна (дочь мамы Виктории);

5375 4114 0980 8669 (Монобанк) Бадалова Юлия Ивановна.

Напомним, в Славянске Донецкой области в результате пожара в частном доме погиб 3-летний ребенок. Очевидцы утверждают что мальчика можно было спасти, еслы бы скорая помощь приехала быстрее.