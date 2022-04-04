На Киевщине женщина 'отжала' у оккупантов ящик боеприпасов и передала украинским освободителям. Видео

Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами. Населенный пункт был освобожден от захватчиков.

Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Денис Попов. Боеприпасы женщина передала Вооруженным силам Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", – написал Попов. Он уточнил, что речь идет о ВОГ-25 – осколочном боеприпасе для подствольного гранатомета.

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Боец напомнил россиянам, что против них в Украине все жители.

"Кого вы, идиоты, хотели победить?" – обратился он к захватчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Минобороны заявили об освобождении от российских оккупантов Киевской области. Также победу ВСУ над россиянами признали в российской версии Википедии.

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