На Киевщине российские войска расстреляли врача, которая везла раненого

Во вторник, 1 марта, оккупационные войска России расстреляли автомобиль врача-анестезиолога, которая везла в больницу своего больного племянника. Трагический инцидент произошел в селе Кухари Киевской области, получившая серьезные ранения Марина Калабина скончалась.

Об этом написал у себя в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко. Гибель Марины Калабиной стала утратой не только для ее родных и друзей, но и для всей медицины, которой женщина посвятила свою жизнь.

"Это нелюди, террористы, такие преступления не могут оставаться безнаказанными", – уверен Ляшко, подразумевая регулярную армию РФ.

Он добавил, что только накануне сделал заявление в адрес российских сотрудников медицинской отрасли и больниц с призывом осудить действия президента Владимира Путина. Украинский министр попросил коллег в городах РФ выходить на улицы, протестуя против развязанной агрессором войны.

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"И уже вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х** вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", – грубо направил агрессора Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный суд ООН начнет уголовный процесс против России по обвинению ее вторжения в Украину.