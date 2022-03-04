На Киевщине российские оккупанты вступили в бой со своим же подразделением: уничтожены 9 танков и 4 БТР

Оккупационные войска вступили в бой друг с другом под Севериновкой на Киевщине. В результате вражеские войска потеряли 9 танков и 4 БТР.

Об этом сообщили в Facebook Сухопутных войск Украины. Военные с радостью отметили, что это сэкономило им нам 13 Javelin.

"ЗСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить где сейчас находятся их отпрыски – в списках утилизированных оккупантов или пока ещё среди живых", – заметили военные.

"Но это лишь по желанию. Можно не выяснять. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", – добавили в Сухопутных войсках.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на счету защитников Украины, дающих отпор российским оккупантам, оказался еще один вражеский самолет. Истребитель сил РФ наносил авиаудары по украинской инфраструктуре и мирным жителям.