На Киевщине КОРД уничтожил два вражеских танка. Видео

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Бойцы спецподразделения КОРД уничтожили два российских танка. Их подвели из ручного гранатомета.

Бронетехника врага уехала на окраины села Заворичи Броварского района Киевщины, сообщили в полиции области.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы вышли из убежища и двумя выстрелами подожгли российские танки. Меткие выстрелы произвел один из бойцов, когда остальные прикрывали его.

''Потерь среди личного состава полиции Киевщины нет. Продолжаем служить для защиты!'', – заявили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска разбомбили церковь в селе Бобрик Броварского района Киевской области. Она принадлежала Украинской православной церкви Московского париархата.