Видео дня
На Киевщине КОРД уничтожил два вражеских танка. Видео
Прослушивание новости на данный момент не доступно
Бойцы спецподразделения КОРД уничтожили два российских танка. Их подвели из ручного гранатомета.
Бронетехника врага уехала на окраины села Заворичи Броварского района Киевщины, сообщили в полиции области.
На опубликованных кадрах видно, как бойцы вышли из убежища и двумя выстрелами подожгли российские танки. Меткие выстрелы произвел один из бойцов, когда остальные прикрывали его.
''Потерь среди личного состава полиции Киевщины нет. Продолжаем служить для защиты!'', – заявили в полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска разбомбили церковь в селе Бобрик Броварского района Киевской области. Она принадлежала Украинской православной церкви Московского париархата.