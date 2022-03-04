'Нах*й с пляжа!' В сети показали, как украинцы встретили оккупантов в первые дни войны. Видео

С первых дней вторжения в Украину российских войск, жители мирных городов показали оккупантам, где их место. Пока ВСУ отражали атаки в ходе боевых действий, безоружные украинцы останавливали захватчиков национальным гимном или просто откровенно посылали.

Эти кадры разлетелись в сети и во многом стали мотивацией для такой же отваги других украинцев. Их реакции в одном видео собрали журналисты "Настоящего времени", отметив, что украинский народ не победить и не сломать (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Например, на Сумщине мужчина прогнал на дороге беларуса, с акцентом заявлявшего, мол, только он из Беларуси приехал, а остальные оккупанты в его группе – "украинцы".

Видео дня

"Кто Украина?.. Пацаны, если вы беларусы, почему ко мне приехали? Это мой дом. Я предлагаю складывать оружие, пока мы не пришли и не сожгли вас", – пригрозил местный житель.

Также в Сумской области водитель, остановившись перед техникой оккупантов, у которых закончилась солярка, предложил помочь им – "оттащить обратно на Россию".

В Мелитополе дедушка, став лицом к лицу перед оккупантами, заявил, что он тоже русский, но живет в Украине, и призвал их идти в свое государство.

"Я не знаю, кто у вас политруки сейчас. Кто вас моет мозги, что вы здесь делаете? Нас, славян, бомбите. Да не о**ели вы, ребята, братья, бл*ть. В вашем государстве своих проблем, что ли, нет?" – указал мужчина вооруженным врагам.

Еще один украинце, встретив по дороге захватчиков, приказал им задаваться: рассказал, где сложить оружие и амуницию, выйти с поднятыми руками.

"У меня ружье заряженное, если кто-то рыпнется… Мне будет по**й. Я тебе отвечаю. Вы заходите, я вас закрываю на складе. Приезжают на наши пацаны и мы вас отдаем, если хотите жить. Нет – на*уй с пляжа. Если побежите сюда, то я вас отсюда буду…" – жестко указал он напуганному и кивающему ему в ответ российскому солдату.

В 12-ти километрах от Штеповки на Сумщине местный житель заметил две БМП и либо танк, либо самоходная артиллерийская установка, как оказалось, российской армии. Мужчина легко проверил это, поздоровавшись с военными "Слава Украине!" и попросив сказать слово "паляниця". Оккупанты призывали не снимать, но тот не побоялся, несмотря на оружие в их руках.

"Кто тебе сказал, что сьемка запрещена? Конституцией Украины разрешена. Я у себя дома, чего не могу. Мне хочется деревья поснимать", – ответил украинец, переводя камеру на танк и снимая лица врагов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания "Настоящее время" провели опрос среди жителей Перми и Владивостока. Они показали им фото разгромленных войсками РФ украинских городов, но те заявляли, что не верят в это. Россияне признавались в приверженности Путину и говорили, что поддерживают его действия, а "Киев никто не бомбит".

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