На х*й или нах*й: доцент киевского вуза назвал, как правильно пишется направление для русского корабля
Украинский радиожурналист, голос официальных мероприятий в стране, в том числе на парадах ко Дню Независимости, Дмитрий Хоркин рассказал, как правильно писать направление для российского военного корабля. Он отметил, что по правилам нужно писать "на**й", а не "на х*й".
На своей странице в Facebook он отметил, что этот вопрос стал беспокоить его как доцента Киевского университета имени Тараса Шевченко и главу Государственной экзаменационной комиссии Института журналистики.
"Глубоко возмущает неправильное написание "на**й" – наречия, что означает направление (обстоятельства места, направления)", – сказано в сообщении.
Хоркин объяснил, что в соответствии с Правописанием украинского языка (Украинское правописание / НАН Украины, Институт языкознания имени А. А. Потебни; Институт украинского языка), наречия, образованные слиянием предлогов с существительными пишутся вместе.
"Выводы: на**й (в случае наречия) – вместе: "Русский корабль, иди на**й!" (*по правилам Правописания русской речи тоже слитно)" – написал Хоркин.
Отметим, фраза украинских пограничников с острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на ***" стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков. Оказалось, что ее автором является военнослужащий Роман.
Он родом из города Золотоноша Черкасской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, фразу о российском корабле увековечили в песне, клип стал вирусным. Используют ее не только украинцы – недавно этими словами обратился к оккупантам бывший ведущий культового американского шоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнеман.
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