На Херсонщине российские оккупанты просят у людей еду и гражданскую одежду, чтобы сбежать. Видео

В селе Зеленовка Херсонской области российские солдаты просят у местных жителей еду и гражданскую одежду, потому что хотят сбежать. Обещают даже заплатить.

Соответствующим видео в своем Telegram поделился одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Он призвал российских матерей не пускать своих детей на войну.

Напомним: 9 марта российские оккупанты вошли в город Скадовск Херсонской области. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета. Через считанные минуты после захода в город вражеской техники скадовчане вышли на митинг с украинскими флагами и призвали оккупантов убираться прочь.

Видео дня

Вражеская техника с буквой Z заехала в Скадовск со стороны Херсона и заблокировала въезд и выезд из города.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили здание следственного изолятора (СИЗО). В него готовятся бросать задержанных украинцев. Сотрудники изолятора и лица, которые там содержались, были ранее эвакуированы.

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