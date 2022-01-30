На Херсонщине попрощались с расстрелянными на 'Южмаше' в Днепре нацгвардейцами. Фото

В Херсонской области состоялась церемония прощания с нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы на заводе "Южмаш". В последний путь провели Александра Буганова, Леонида Черника и Артема Левкивского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины. Попрощаться с военными пришли родственники, друзья и коллеги по службе, а также сотни местных жителей.

"Командование выражает искреннее соболезнование родителям и близким погибших, ведь эта непоправимая потеря есть боль и скорбь на всю жизнь. Вечная память нашим гвардейцам!", – сказано в сообщении.

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Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, в которых они родились и выросли и где проживают их родители – в Подокалицовке, Каховке и Олешках.

Трагедия на ЮМЗ в Днепре произошла рано утром 27 января. Солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Еще пятеро получили огнестрельные ранения.

Суд отправил виновника трагедии Артема Рябчука под стражу без права внесения залога. На заседании нацгвардеец признал вину и заявил, что раскаивается в совершенном.

После трагедии командование днепровской части НГУ, где расстреляли военных, обвинили в ряде преступлениях. Люди, которые там служили, рассказали о травле и случаях доведения до самоубийства. В воинскую часть с обысками пришли сотрудники Госбюро расследований.

В частности, об издевательствах и травле заявила экс-военнослужащая Елена Липовенко. Она служила там в 2018-2019 годах. Подробности о том, что происходило во время ее службы, и как девушке удалось выжить, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР ищет свидетелей, которые видели Артемия Рябчука после убийства сослуживцев на заводе "Южмаш". Среди них и женщина, подвозившая нацгвардейца.