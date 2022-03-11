На Херсонщине оккупанты в упор расстреляли авто с мирной жительницей: выяснились детали трагедии
В селе Дарьевка в Херсонской области российские оккупанты в упор расстреляли авто с мирной жительницей. Вследствие жестоких действий россиян женщина погибла.
Об этом сообщает ТСН. После расстрела автомобиля автомобиль мирной жительницы вспыхнул.
В то же время, оккупанты продолжают обстреливать пригород Херсона. Вследствие последних атак были повреждены детское убежище в Зеленовке, дом престарелых, а также частные дома.
В самом областном центре продолжаются митинги на площади Свободы.
Россияне относятся по-зверски не только к мирным украинцам, но и к своим сослуживцам. Погибших они не вывозят, а пытаются сжечь. А раненных оккупантов они добивают и закапывают.
Несмотря на все это, область пытается жить. Предприниматели на Каховском рынке кормят нуждающихся. Повара херсонских ресторанов готовят для медиков и эвакуированных людей. Люди выходят на работу, а коммунальщики пытаются поддерживать жизнедеятельность города.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гуровщина Киевской области 3 марта российские оккупанты расстреляли два легковых автомобиля. В результате погибло несколько мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка.
Также вблизи Макарова Киевской области российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате атаки погибли мужчина и женщина.
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