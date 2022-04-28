На Харьковщине задержали женщину, которая сливала оккупантам данные о перемещении техники ВСУ. Фото

В Харьковской области разоблачили женщину, которая сливала российским оккупантам тайную информацию о Вооруженных силах Украины. Данными она делилась с братом, находящимся на временно неподконтрольной властям территории.

За сотрудничество с врагом 58-летней жительнице поселка Васищево грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в регионе на Facebook-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, 26-27 апреля подозреваемая через свой мобильный телефон передавала координаты расположения военной техники ВСУ, а также данные о ее перемещении.

Уточняется, что родственник женщины находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ.

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По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы. Женщину задержали и для выяснения всех обстоятельств преступления передали сотрудникам СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в Киеве с начала войны о подозрении в сотрудничестве с оккупантами объявили 13 гражданам. Их действия подпадают под статьи УК о государственной измене, коллаборационизме и оправдании агрессии РФ.